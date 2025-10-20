Coppa del Mondo Nuoto: l’Italia trionfa a Westmont

La tappa americana della Coppa del Mondo di Nuoto in Vasca Corta ha regalato momenti emozionanti. L’Italia ha festeggiato l’ennesimo podio di Thomas Ceccon, mentre nuove stelle, come Kate Douglass e Kaylee McKeown, hanno stabilito record mondiali.

Nel giorno finale a Westmont, Ceccon ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 dorso, battuto solo da Hubert Kos e superando il polacco Kacper Stokowski. La sua gara, serrata fino all’ultimo, ha confermato Ceccon come pilastro del nuoto maschile italiano, rappresentando quasi da solo il talento azzurro in questa tappa.

Oltre a Ceccon, Westmont ha visto due straordinarie imprese. Kate Douglass ha infranto il record dei 100 stile libero femminili, abbattendo un primato che resisteva da otto anni, quello di Cate Campbell. La sua performance è stata potente e fluida, suscitando grande entusiasmo tra il pubblico. Anche Kaylee McKeown si è distinta, stabilendo un nuovo record mondiale, insieme ad altre nuotatrici come Mollie O’Callaghan e Regan Smith, che nei giorni precedenti hanno offerto spettacolari prestazioni.

La tappa di Westmont si conclude quindi con medaglie e record straordinari. Thomas Ceccon continua a brillare nel panorama internazionale, mentre il nuoto femminile sta vivendo una fase di straordinario rinnovamento. Le atlete stanno fissando nuovi standard, accrescendo le speranze per le future competizioni. La Coppa del Mondo proseguirà verso altre località, ma Westmont verrà ricordata come una tappa eccezionale, esprimendo il lato più competitivo e spettacolare di questo sport.