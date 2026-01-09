12.7 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Attualità

Coppa del Mondo FIFA su TikTok

Da stranotizie
Coppa del Mondo FIFA su TikTok

La FIFA ha annunciato una partnership strategica con TikTok per la Coppa del Mondo di calcio, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per la prima volta nella sua storia, l’organizzazione calcistica ha designato una piattaforma social come Preferred Platform, riconoscendo a TikTok un ruolo centrale nella produzione e distribuzione dei contenuti legati al torneo.

L’accordo punta a rendere la Coppa del Mondo “più accessibile che mai” attraverso un rafforzamento della presenza ufficiale FIFA su TikTok. Al centro della collaborazione ci sarà un hub dedicato all’evento sul social, che raccoglierà contenuti ufficiali, highlights, aggiornamenti sulle partite e informazioni per i tifosi. I media partner ufficiali potranno pubblicare contenuti personalizzati sulla piattaforma e, in alcuni casi, trasmettere in diretta parti selezionate delle partite.

Un altro pilastro dell’intesa riguarda la tutela dei diritti. TikTok si è impegnata a rafforzare le proprie politiche anti-pirateria per proteggere i contenuti ufficiali della FIFA. La collaborazione introduce anche un programma globale senza precedenti per i creator, che potranno accedere a momenti esclusivi come conferenze stampa, allenamenti e contenuti dietro le quinte.

L’obiettivo della FIFA è condividere l’emozione della Coppa del Mondo con il maggior numero possibile di tifosi. La partnership con TikTok punta a intercettare nuovi pubblici, a cedere parte delle dirette e a rafforzare il legame con la Gen Z. I Mondiali di quest’anno saranno coinvolti 16 stadi in totale distribuiti tra i tre paesi ospitanti, per 104 partite del torneo.

Articolo precedente
Simba La Rue: 9mm, il nuovo videoclip
Articolo successivo
Settimana corta in Italia, innovazione sociale in Luxottica
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.