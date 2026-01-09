Coppa del Mondo FIFA su TikTok

La FIFA ha annunciato una partnership strategica con TikTok per la Coppa del Mondo di calcio, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per la prima volta nella sua storia, l’organizzazione calcistica ha designato una piattaforma social come Preferred Platform, riconoscendo a TikTok un ruolo centrale nella produzione e distribuzione dei contenuti legati al torneo.

L’accordo punta a rendere la Coppa del Mondo “più accessibile che mai” attraverso un rafforzamento della presenza ufficiale FIFA su TikTok. Al centro della collaborazione ci sarà un hub dedicato all’evento sul social, che raccoglierà contenuti ufficiali, highlights, aggiornamenti sulle partite e informazioni per i tifosi. I media partner ufficiali potranno pubblicare contenuti personalizzati sulla piattaforma e, in alcuni casi, trasmettere in diretta parti selezionate delle partite.

Un altro pilastro dell’intesa riguarda la tutela dei diritti. TikTok si è impegnata a rafforzare le proprie politiche anti-pirateria per proteggere i contenuti ufficiali della FIFA. La collaborazione introduce anche un programma globale senza precedenti per i creator, che potranno accedere a momenti esclusivi come conferenze stampa, allenamenti e contenuti dietro le quinte.

L’obiettivo della FIFA è condividere l’emozione della Coppa del Mondo con il maggior numero possibile di tifosi. La partnership con TikTok punta a intercettare nuovi pubblici, a cedere parte delle dirette e a rafforzare il legame con la Gen Z. I Mondiali di quest’anno saranno coinvolti 16 stadi in totale distribuiti tra i tre paesi ospitanti, per 104 partite del torneo.