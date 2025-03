Coppa del Mondo di Sci, tripletta svizzera a Kvitfjell. Sesto Paris

Seconda tripletta stagionale in discesa per la Svizzera a Kvitfjell. Dopo il successo di Dominik Paris ieri, oggi ha vinto il campione del mondo Franjo Von Allmen con un tempo di 1’45″46. Dietro di lui si sono piazzati Marco Odermatt, a soli 28 centesimi, e Stefan Rogentin, a 38 centesimi. Questi risultati mantengono le aspettative aperte per la Coppa di specialità.

Dopo la gara, Dominik Paris ha dichiarato: “Oggi le sensazioni erano migliori, ma non ho sciato bene. Con questa visibilità ho fatto fatica”. L’atleta azzurro ha poi commentato la tripletta svizzera, evidenziando le sue difficoltà: “Non sono riuscito a essere a tempo sulle onde della pista. Dobbiamo darci da fare per battere gli svizzeri”.

La prestazione di Von Allmen segna una continuazione di successi per la squadra svizzera in discesa, evidenziando la loro superiorità nelle gare di sci. Con risultati così ravvicinati, i concorrenti, in particolare gli italiani, devono affrontare sfide significative nelle prossime competizioni, cercando di migliorare le loro performance e trovare strategie efficaci per competere con i talentuosi sciatori svizzeri. La tensione sportiva rimane alta, con una lotta serrata per la Coppa di specialità che promette emozioni nelle prossime gare. La squadra italiana, capitanata da Paris, è consapevole della necessità di intensificare gli sforzi per poter contrastare il dominio elvetico e mantenere vivo il sogno di avvicinarsi ai vertici della classifica.