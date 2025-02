Coppa del Mondo di Sci, Brignone quarta dopo la prima manche del gigante a Sestriere

Federica Brignone continua a brillare sulla pista Giovanni Agnelli di Sestriere nel secondo gigante del weekend di Coppa del Mondo. Dopo la sua vittoria nella gara di ieri, l’azzurra si è posizionata quarta dopo la prima manche, con distacchi molto ravvicinati dalle prime tre. Attualmente, è a soli 12 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, che occupa la prima posizione. A seguire, Lara Gut è seconda, distaccata di 6 centesimi, e Britt Richardson è terza a 7 centesimi.

Anche le altre atlete italiane si trovano a discreta distanza: Marta Bassino è tredicesima a 96 centesimi, mentre Sofia Goggia è diciassettesima, a 1″19 dalla testa della gara. La situazione si preannuncia tesissima per la seconda manche, che promette scintille. Gli allenamenti e la preparazione delle atlete suggeriscono che ci sarà una lotta serrata per il podio, con tutte le atlete pronte a dare il massimo per migliorare la loro posizione. La competizione si intensifica, e le performance delle sciatrici italiane sono attese con grande interesse.

L’atmosfera sulla pista è elettrica, con tifosi e appassionati di sci che supportano le loro beniamine. La determinazione e la grinta di Federica Brignone, insieme agli altri membri della squadra italiana, rendono questa gara un evento da non perdere. Con un così ridotto margine tra le prime posizioni, le possibilità di sorprese nella seconda manche sono altissime, e tutti gli occhi sono puntati sulle atlete italiane e sulle loro prestazioni nella fase decisiva della competizione.