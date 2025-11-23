Coppa Davis Spagna Italia

Oggi a Bologna si alza il sipario sulla finale della Coppa Davis: Spagna contro Italia, un confronto che torna a distanza di sei anni dall’ultimo titolo iberico e che vede gli Azzurri inseguire uno storico tris consecutivo davanti al pubblico di casa. La Spagna è arrivata all’ultimo appuntamento con una resilienza impressionante, mentre l’Italia ha confermato la sua dimensione da superpotenza della competizione.

Nella semifinale, la Spagna ha superato la Germania per 2-1. Il successo è stato possibile grazie a Marcel Granollers e Pedro Martinez, il duo che ha spinto gli iberici oltre gli ostacoli più duri di questa edizione. La giornata si era aperta con la scelta di David Ferrer di confermare Pablo Carreno Busta nonostante la sconfitta nei quarti. Carreno Busta ha dato profondità ai colpi, alternato attacco e difesa con lucidità e ha trovato un finale di partita da romanzo, superando Jan-Lennard Struff 6-4 7-6(6) dopo aver salvato cinque set point consecutivi.

Il pareggio della Germania è arrivato grazie ad Alexander Zverev, che ha dominato i momenti chiave del match contro Jaume Munar, vincendo 7-6(2) 7-6(5). Nel match decisivo, Granollers e Martinez hanno costruito da subito un ritmo altissimo, aggredendo Puetz e Krawietz al servizio e andando rapidamente sul 4-0. Dopo aver vinto il primo set 6-2, hanno perso il secondo 6-3, ma sono tornati dominanti nel set decisivo, vincendo 6-3. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con un colpo attorno al net di Granollers che ha acceso il pubblico e un ace esterno che ha spento le speranze avversarie. Con un secondo ace sulla parità, Granollers ha conquistato il match point e la Spagna ha chiuso 6-2 3-6 6-3.