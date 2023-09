Coppa Davis, Italia-Cile 2-0 con Arnaldi e Sonego

Azzurri ancora in corso per la fase finale

Italia avanti 2-0 sul Cile a Bologna nella sfida di Coppa Davis 2023. Matteo Arnaldi batte Cristian Garin per 2-6, 6-4, 6-3 nel primo singolare. Poi Lorenzo Sonego supera Nicolas Jarry, numero 22 del mondo, per 3-6, 7-5, 6-4 e tiene l’Italia in corsa per la fase finale di Coppa Davis di Malaga.

L’Italia batte il Cile ma deve vincere anche il doppio. Gli azzurri domani devono battere la Svezia, già eliminata, e devono tenere d’occhio Canada-Cile di domani. In caso di successo per 2-1 oggi, infatti, l’Italia passerebbe solo in caso di successo dei canadesi domani. In caso di successo per 3-0 oggi, l’Italia passerebbe anche in caso di 2-1 del Cile sul Canada. Con due 3-0 per Italia e Cile nelle ultime due partite, si andrebbe a calcolare il quoziente set.