Coppa Davis, Italia batte Svezia 2-1: azzurri alle Finals

Basta la vittoria di Arnaldi in due set contro Leo Borg per staccare il pass verso Malaga. Poi vince anche Sonego

L’Italia si impone 2-1 sulla Svezia in Coppa Davis e vola alle Finals 2023. Dopo il successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg che ha regalato la qualificazione come seconda alle Finals, è arrivato il successo anche di Lorenzo Sonego che ha battuto Elias Ymer in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 26′ regalando il successo sugli svedesi.

Agli azzurri di Volandri bastava un solo punto contro gli svedesi dopo il successo del Canada sul Cile per 2-1 per accedere alle finali di Malaga. Buona la prestazione di Arnaldi che ha sconfitto Leo Borg per 6-4, 6-3 portando a casa un risultato importante per l’Italia che aveva in tribuna anche Matteo Berrettini come tifoso speciale.

Gli azzurri dopo le due vittorie in singolare di Arnaldi e Sonego, perdono il doppio, ma è un ko indolore quello di Bolelli e Musetti, sconfitti in tre set da Bergevi e Goransson con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-4), 10-8.