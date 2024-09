Coppa Davis 2024, Italia-Argentina ai quarti e c’è Sinner

L’Argentina affronterà l’Italia di Jannik Sinner nei quarti di finale della Coppa Davis, un incontro che si preannuncia interessante. Gli azzurri, guidati dal capitano Filippo Volandri, hanno così evitato di affrontare l’Australia, finalista dell’anno scorso, che se la vedrà con gli Stati Uniti. La Final 8 della competizione si svolgerà dal 19 al 24 novembre. Gli altri accoppiamenti settimanali includono Germania-Canada e Olanda-Spagna.

Il team italiano, che giocherà in Spagna, ha buone possibilità di successo, soprattutto con la presenza di Jannik Sinner, attualmente il numero uno del mondo. Le scommesse favoriscono l’Italia, con le quote che si attestano a 2,75 su Betflag e a 3 su Sisal, posizionandosi in vantaggio rispetto ai padroni di casa, capitanati da Carlos Alcaraz, i quali sono indicati come i principali rivali con una quota di 4. Gli Stati Uniti seguono con una quota di 6, mentre il successo dell’Argentina, il primo avversario per l’Italia nella corsa a una seconda Coppa Davis consecutiva, è offerto a 26.

Il cammino dell’Italia nella competizione sembra essere, quindi, piuttosto promettente, con la squadra che punta a ripetere il successo dell’anno scorso. Jannik Sinner, giovane talento del tennis italiano, rappresenta una spinta decisiva per le ambizioni azzurre. Il suo apporto in campo sarà fondamentale per contrastare la solida formazione argentina e per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella competizione.

La squadra di Volandri si presenta preparata e motivata, con l’obiettivo di andare avanti nel torneo e di mantenere vivo il sogno di conquistare il titolo. Confrontarsi contro l’Argentina, un avversario storicamente competitivo, aggiunge una dimensione ulteriore a questa sfida. La pressione è alta, ma il team italiano sembra avere le carte in regola per affrontare l’impegno con determinazione e grinta.

Inoltre, la competizione promette di offrire straordinarie partite e colpi di scena, in un’atmosfera intensa e di grande sportività. Le aspettative sono alte e i tifosi sono pronti a sostenere la squadra azzurra in questo emozionante percorso verso il successivo traguardo della Coppa Davis.