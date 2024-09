Coppa Davis 2024, ecco chi sono i convocati per Malaga oltre a Sinner.

Il capitano della squadra azzurra di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha annunciato la lista dei convocati per la Final 8 che si svolgerà dal 19 al 24 novembre 2024 presso il ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga. I giocatori selezionati sono Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Andrea Vavassori.

Volandri ha espresso l’intenzione di affrontare questa competizione con l’obiettivo di onorare la maglia azzurra e di dare il massimo per il Paese. Ha sottolineato che le convocazioni iniziali sono state fatte in base all’attuale ranking dei giocatori, ma che la selezione finale potrebbe cambiare in base alla condizione fisica e mentale degli atleti nei mesi precedenti alla competizione.

Il capitano ha anche evidenziato la qualità della rosa scelta, composta da atleti di alto livello su cui conta per affrontare l’importante torneo. L’Italia, infatti, dovrà affrontare l’Argentina nei quarti di finale. Secondo Volandri, l’Argentina dispone di singolaristi di grande valore come Cerundolo, Etcheverry e Baez, oltre a un doppio di qualità rappresentato da Molteni e Gonzalez.

Tuttavia, Volandri ha fiducia nella forza del suo team, sottolineando che i ragazzi non solo sono talentuosi, ma che la loro coesione è un elemento fondamentale per il successo. Guardando al futuro, il capitano si è dichiarato ottimista riguardo all’esito della competizione e sull’andamento della Coppa Davis per la squadra italiana.

In conclusione, l’Italia si prepara ad affrontare questa sfida con determinazione e spirito di squadra, mentre i giocatori lavorano per essere al meglio delle loro possibilità per il torneo di novembre. Volandri è fiducioso che, grazie all’impegno e alla coordinazione del gruppo, l’Italia possa ottenere risultati positivi nella storica competizione tennistica.