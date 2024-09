Coppa Davis 2024, Cobolli batte Griekspoor e Italia-Olanda 2-0

Il 15 settembre 2024, l’Italia ha concluso il girone A di Coppa Davis al primo posto, ottenendo un totale di tre vittorie. Dopo aver battuto il Brasile e il Belgio, gli azzurri hanno avuto successo anche contro l’Olanda. La competizione si è svolta presso l’Unipol Arena di Bologna, dove Matteo Berrettini ha aperto le danze sconfiggendo Botic Van de Zandschulp. Successivamente, Flavio Cobolli, attualmente il numero 32 del mondo, ha affrontato Tallon Griekspoor, numero 39 del ranking ATP, riuscendo a prevalere con un punteggio di 7-6 (7-4), 4-6, 6-3 dopo due ore e dieci minuti, assicurando così la vittoria di squadra con un punteggio complessivo di 2-0.

Berrettini, classificado al numero 43, ha faticato ma alla fine ha vinto contro Van de Zandschulp con un punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, in un incontro durato due ore e 21 minuti. Con queste prestazioni, l’Italia si è guadagnata un posto alle Final 8 di Malaga, programmate dal 19 al 24 novembre, dove affronterà ai quarti di finale o l’Australia o l’Argentina. Il sorteggio per determinare l’avversario si terrà il giovedì seguente. Degna di nota è la presenza di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, che ha assistito come spettatore al match di Berrettini e ha lasciato l’arena durante il primo set dell’incontro tra Cobolli e Griekspoor.

Tuttavia, nel doppio, l’Italia ha subito una sconfitta con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sono stati battuti da Botic Van de Zandschulp e Wesley Koolhof con il punteggio di 7-6 (8-6), 7-5, in due ore di gioco. Questo risultato ha consentito all’Olanda di qualificarsi anch’essa per le Final 8 di Malaga come ottava e ultima squadra. Le otto nazionali qualificate per la fase finale sono Italia, Spagna, Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Argentina e Olanda. La competizione si preannuncia intensa, con l’Italia pronta a cercare di andare avanti in questo prestigioso torneo.