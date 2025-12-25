Coppa d’Africa su Sportitalia

Martedì 23 dicembre offre una selezione di partite di calcio per tutti i gusti, con quattro appuntamenti di Coppa d’Africa, tra cui Congo-Benin, Senegal-Botswana e il faccia a faccia serale Tunisia-Uganda.

Su Sportitalia va in onda una lunga maratona dedicata alla Coppa d’Africa: si parte alle 13:30 con Congo-Benin, a seguire alle 16:00 tocca a Senegal-Botswana. Nel tardo pomeriggio, alle 18:30, spazio a Nigeria-Tanzania prima di chiudere in prima serata, alle 21:00, con Tunisia-Uganda.

I match di oggi e dei prossimi giorni sono disponibili sulla Guida TV. Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.