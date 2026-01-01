Coppa d’Africa 2025

La fase a gironi della Coppa d’Africa si chiude con la giornata di mercoledì 31 dicembre. Nel girone E, l’Algeria vince contro la Guinea Equatoriale con un punteggio di 3-1, mentre il Burkina Faso supera il Sudan 2-0. Nonostante la sconfitta, il Sudan si qualifica per la fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze classificate.

Nel girone F, la Costa d’Avorio vince contro il Gabon 3-2, mentre il Camerun supera il Mozambico 2-1. La Costa d’Avorio si classifica prima del raggruppamento, mentre il Camerun si qualifica per la fase a eliminazione diretta.

L’Algeria affronterà la Repubblica Democratica del Congo agli ottavi, mentre il Burkina Faso affronterà il Senegal. La Costa d’Avorio affronterà il Burkina Faso, e il Camerun affronterà il Sudafrica.

Il tabellone degli ottavi di finale è stato completato con gli ultimi due match del girone F. Il Mozambico, che si è classificato come migliore terza, affronterà la Nigeria. Gli ottavi di finale inizieranno il 3 gennaio con Senegal-Sudan e Mali-Tunisia, e continueranno il 4 gennaio con Marocco-Tanzania e Sudafrica-Camerun. Il 5 gennaio si disputeranno Egitto-Benin e Nigeria-Mozambico, e il 6 gennaio Algeria-Repubblica Democratica del Congo e Burkina Faso-Costa d’Avorio.