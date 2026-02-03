13.4 C
Coppa Calabria Femminile: Pallavolo Rossano contro Pink Volo

Da stranotizie
La Pallavolo Rossano ASD è pronta a tornare in campo per la prima giornata del girone di ritorno della Coppa Regionale di Serie C Femminile. L’obiettivo è mantenere il primo posto nel Girone G e garantire la qualificazione alla fase successiva.

Dopo la vittoria netta per 3-0 nell’andata, le gialloblù tornano a sfidare il Pink Volo. L’incontro si svolgerà presso la palestra comunale “Monsignor S. Gatti” di Lamezia Terme alle 20.30. Anche se sulla carta il match sembra semplice, la Pallavolo Rossano ASD rimane concentrata e rispettosa verso ogni avversario. Il Pink Volo, composto da un gruppo giovane e in crescita, è sotto la guida di Sante Cittadino e rappresenta una sfida da non sottovalutare.

Il roster del Pink Volo include diverse giocatrici, tra cui palleggiatrici come Benedetta Apa e Flavia Francesca Butera, opposte come Alessandra Marinelli, e numerose schiacciatrici e centrali. Tuttavia, Rossano deve affrontare alcune difficoltà. L’alzatrice Fabiola De Araujo è indisponibile a causa di un infortunio, e anche Margo Dziunyk e Martina Domanico non sono al meglio. Per questo motivo, il tecnico potrebbe far ruotare le atlete, garantendo riposo alle titolari e mantenendo la competitività del gruppo.

Ci si aspetta un confronto interessante, con l’intento di chiudere la questione qualificazione e continuare a mostrare il valore delle giocatrici. L’appuntamento è fissato per domani sera alle 20.30, non mancate.

