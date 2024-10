Coppa America 2024 senza storia, Nuova Zelanda-Ineos 3-0

Team New Zealand ha conquistato anche la terza regata dell’America’s Cup, portando il suo vantaggio a 3-0 contro Ineos Britannia nella competizione per il prestigioso trofeo. La giornata di domenica 13 ottobre si è conclusa senza la prevista quarta regata, che è stata rinviata.

Nella terza regata, Team New Zealand ha dimostrato ancora una volta le proprie abilità nel match race, infliggendo un’altra sconfitta allo sfidante britannico. Fin dall’inizio, la barca neozelandese ha mostrato un grande controllo, mantenendo una progressione costante che ha lasciato gli avversari a 52 secondi di distanza al traguardo. Emirates New Zealand continua a scorrere verso una vittoria, puntando a conquistare la competizione che richiede ai concorrenti di raggiungere per primi 7 successi. È sempre più evidente che i defender neozelandesi dispongono di una velocità superiore, di una migliore portanza e di una prua più performante.

Il match ha avuto inizio con un incrocio che ha quasi portato a una collisione durante il prepartenza, risultando in una penalità per Britannia. New Zealand ha saputo non solo partire alla grande, ma ha anche accumulato un vantaggio supplementare grazie alla penalità inflitta ai rivali. Gli neozelandesi hanno gestito ogni lato della regata senza difficoltà, aumentando progressivamente il proprio vantaggio fino a tagliare il traguardo con un margine di 52 secondi.

Con questa vittoria, la squadra neozelandese ribadisce il proprio dominio nella competizione, mettendo in mostra abilità eccezionali e una preparazione sopraffina. La differenza di prestazioni tra le due squadre è divenuta sempre più evidente, e Ineos Britannia dovrà lavorare duramente per trovare una strategia efficace che possa permetterle di dare del filo da torcere a Team New Zealand nelle prossime regate. L’impegno e il lavoro di squadra dei neozelandesi supportano le loro ambizioni di riconfermare il titolo, mentre i britannici devono ritenere vitale l’approccio strategico e il miglioramento delle loro performance per evitare ulteriore svantaggio nelle sfide future.