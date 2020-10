Ariana Grande, Positions: la data di uscita e la tracklist del nuovo album della cantante americana, anticipato dall’omonimo singolo.

Ariana Grande svela le sue carte. Dopo aver lanciato il singolo Positions, la popstar americana ha pubblicato tutti i dettagli sull’omonimo nuovo album, in arrivo il 30 ottobre. Un disco attesissimo dai fan, che fremevano fin dalla pubblicazione lo scorso anno di thank u, next. Andiamo a scoprire la copertina e la tracklist del nuovo lavoro della cantante più seguita in assoluto su Instagram.

Ariana Grande: la copertina di Positions

A distanza di una settimana dal singolo apripista, è in arrivo dunque il nuovo album della stella del pop mondiale. Sui social la cantante ha già pubblicato la copertina: un suo primo piano dolce ed evocativo. Si tratta di un’immagine profonda ma che non ha convinto tutti i fan. C’è chi infatti l’ha ritenuta poco elaborata rispetto ad altre cover del passato.

Ariana Grande

Ad ogni modo, quel che conta è la musica, e su questo quasi tutti sono d’accordo: il primo singolo lanciato dalla popstar sembra un ritorno al passato molto apprezzato da tutti, rispetto alle sonorità simil-trap degli ultimissimi lavori. Ecco il post con la copertina:

Ariana Grande: la tracklist di Positions

Oltre alla data di uscita e alla copertina, Ari ha svelato anche la tracklsit del nuovo album. Al suo iinterno sono presenti anche alcuni importanti duetti, come quelli con Doja Cat, The Weeknd e Ty Dolla Sign, ma mancano quelli trapelati nelle scorse settimane. Si era infatti parlato di una collaborazione con le Blackpink, con Nicki Minaj e qualcuno aveva anche pensato a un nuovo duetto con Lady Gaga, dopo il successo di Rain On Me.

Di seguito la tracklist:

1 – shut up

2 – 34+35

3 – motive (feat. Doja Cat)

4 – just like magic

5 – off the table (feat. The Weeknd)

6 – six thirty

7 – safety net (feat. Ty Dolla Sign)

8 – my hair

9 – nasty

10 – west side

11 – love language

12 – positions

13 – obvious

14 – pov