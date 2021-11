Fedez, Disumano: la data di uscita, la copertina, la tracklist, i duetti e tutti i dettagli sul nuovo album del rapper milanese.

Regalo di Natale in anticipo per i fan di Fedez. Il rapper milanese ha scelto la notte di Halloween, o meglio il giorno di Ognissanti, per svelare tutto sul suo nuovo album: la data di uscita, la copertina, la tracklist e anche tutti i duetti di uno dei dischi più attesi dell’anno. Riparte da Disumano il rapper, che discograficamente era fermo da Paranoia Airlines del 2019. E lo fa con il supporto di tanti singoli già entrati in classifica e di amici fedeli come Dargen D’Amico e Francesca Michielin. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fedez

Fedez annuncia il nuovo album Disumano

Fermi tutti: Fedez è davvero tornato. Il 26 novembre tornerà nei negozi e sulle piattaforme di streaming musicali con un nuovo album, pubblicato per Sony Music Italia. Un disco che conterrà tutti i singoli usciti in questi mesi, hit coome Bella storia, Bimbi per strada, la sanremese Chiamami per nome e anche il tormentone Mille. Con lui in questa grande avventura tanti amici, come Tedua, Speranza, Dargen D’Amico, Cara, Myss Keta, ma anche autori e produttori di livello come Roberto Casalino, Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Mahmood. Insomma, un album atteso a lungo e curato nei minimi dettagli, per tentare un colpaccio e raggiungere la vetta delle classifiche tra 2021 e 2022.

La tracklist e la copertina di Disumano

Una pioggia di hit in una tracklist che contiene addirittura venti tracce. Fa le cose in grande Fedez, che mai come stavolta ha voluto lavorare in maniera certosina al suo nuovo album. Ecco la tracklist:

1 – Morire morire

2 – Stupido stupido

3 – Bella storia

4 – Sapore (con Tedua)

5 – Bimbi per strada

6 – Vittoria

7 – Guarda cosa mi fai fare

8 – Meglio del cinema

9 – Vecchio (con Dargen D’Amico)

10 – Mille (con Achille Lauro e Orietta Berti)

11 – Fuori dai guai (con Cara)

12 – Notte brava

13 – Le madri degli altri (con Tananai)

14 – Problemi con tutti

15 – Un giorno in pretura

16 – La cassa spinge 2021 (con Crookers, Myss Keta e Dargen D’Amico)

17 – Fede e speranza (con Speranza)

18 – Chiamami per nome (con Francesca Michielin)

19 – Leggeri leggeri

20 – Mi sto sul cazzo

Questa invece la copertina firmata da Francesco Vezzoli: