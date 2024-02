“Copertina misogina”, un utente lo fa notare ad Alba Parietti che sbotta

Alba Parietti per la prima volta da 32 anni a questa parte martedì sera non sarà al Teatro Ariston ad assistere alla prima del Festival di Sanremo. Un tempo presenza fissa della prima fila, ora la conduttrice se lo guarderà dal divano di casa propria. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram ricordando il suo amore per il Festival.

“32 anni fa con Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa. Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo. Sono stata conduttrice del Festival, tre volte del Dopofestival, giurata di qualità, commentatrice, opinionista sempre presente . Sanremo fa parte da 32 anni della mia vita, delle mie emozioni, della storia della tv e mi fa piacere che le persone, gli spettatori e i giornalisti associno la mia figura a questa manifestazione che amo. In bocca al lupo ad Amadeus. Vi seguiremo se pure quest’anno per la prima volta da distante, ma sempre vicina con il cuore. Perché Sanremo è Sanremo ❤️”.

Nel farlo ha condiviso anche la copertina che Tv Sorrisi & Canzoni ha realizzato per il Festival di Sanremo del 1992 con Pippo Baudo in smoking e lei, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci svestite a letto sotto un lenzuolo. “Sanremo sotto le lenzuola“, il titolo.

Il post di Alba Parietti è stato riempito di commenti e molti hanno sottolineato come quello scatto oggi sarebbe irrealizzabile. “La prima foto è di una misoginia pazzesca, non andrebbe riproposta se non per ricordare quanti sacrifici e lotte sono stati necessari per superare una foto con un conduttore vestito e tre donne in un letto svestite. Grazie a Dio oggi sarebbe impensabile“. La reazione di lei? Eccola: