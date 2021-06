Elettra Lamborghini, Twerking Beach: la tracklist, la data di uscita e la copertina del nuovo EP della regina del twerking.

Elettra Lamborghini rompe gli indugi e lancia un nuovo album. O meglio, un EP. Il titolo è Twerking Beach ed è in arrivo già tra pochi giorni, il 9 luglio. Il disco arriverà su tutte le piattaforme streaming ma sarà in vendita anche in versione fisica e autografata in un numero limitato di copie. “Avrete da ballare fino all’anno prossimo“, assicura Miura, reduce dal successo del suo nuovo singolo Pistolero.

Elettra Lamborghini, Twerking Beach: il nuovo EP

A sorpresa la regina del twerking, che aveva annunciato nelle scorse settimane una pausa dalla televisione per dedicarsi a progetti musicali, ha ufficializzato l’arrivo immediato di un nuovo disco. Al momento non ha diramato la tracklist, ma ha già svelato la copertina, che la vede in primo piano con una tuta attillata e stivali pitonati su uno sfondo giallo.

Elettra Lamborghini



Cowgirl moderna e latineggiante, Lamborghini ha promesso un’estate ‘da ballare’: “Facevo finta di niente ma ho altre pallottole in canna per voi biccisss. Era da tanto che me lo chiedevate, ho voluto farvi questa sorpresa! Fuori questo venerdì su tutte le piattaforme il mio EP Twerking Beach“. Di seguito il post:

Pistolero: la hit virale di Elettra Lamborghini

Da qualche settimana ormai Elettra è tornata attivamente alla musica con un nuovo singolo estivo, Pistolero, brano accompagnato da un video diretto da Fabio Jansen e già in grado di imporsi in tutte le classifiche su YouTube. Nella clip, che rimanda istanantaneamente a un saloon futuristico, rompendo le convenzioni dell’immaginario western, si vede l’ereditiera muovere alcuni passi di danza che sono diventati immediatamente virali sui social. Non sappiamo ancora se sarà lei la regina dell’estate 2021, ma di certo è partita con il piede giusto.