Coperta Elettrica Beurer HD 75, 6 Livelli Temp.

Da stranotizie
Coperta Elettrica Beurer HD 75, 6 Livelli Temp.

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €69.99 – €52.58

⭐ Valutazione: 4 / 5

Beurer HD 75 Cosy Electric Blanket with Electronic Thermoregulation Device, 6 Temperature Levels and Automatic Shut-off after 3h, Taupe

Scopri il Calore e il Comfort con il Piumone Elettrico Beurer HD 75 Cosy

Il piumone elettrico Beurer HD 75 Cosy è il compagno perfetto per le serate fredde e rilassanti. Con la sua superficie soffice, traspirante e avvolgente, non irrita la pelle e regala una sensazione di calore e benessere. Il calore è un elemento fondamentale per il nostro benessere, e questo piumone ne sfrutta appieno i benefici, promuovendo la circolazione sanguigna, attivando il turnover cellulare, dilatando i vasi sanguigni, migliorando l’attività metabolica, promuovendo la capacità di guarigione spontanea, rilassando i muscoli e alleviando le contratture muscolari.

Funzioni Avanzate per un Comfort Ottimale

Il piumone elettrico Beurer HD 75 Cosy dispone di un sistema di termoregolazione elettronica pratico e illuminato, che consente di scegliere tra sei diversi livelli di temperatura. Inoltre, il sistema di spegnimento automatico e il sistema di sicurezza Beurer (BSS) garantiscono una totale sicurezza, spegnendosi automaticamente dopo 3 ore di funzionamento o in caso di malfunzionamento.

Vantaggi Pratici

  • Facile da Pulire: il piumone può essere lavato in lavatrice a 30 °C, mantenendo la sua sofficità anche dopo il lavaggio.
  • Sicurezza: il sistema di sicurezza Beurer (BSS) e lo spegnimento automatico dopo 3 ore garantiscono una totale sicurezza.

Caratteristiche Tecniche

  • Dimensioni: 180 x 130 x 0.1 cm
  • Peso: 1,9 kg
  • Potenza: 100 watt
  • Certificazione: Öko-Tex Standard 100

Acquista Ora e Scopri il Calore e il Comfort del Piumone Elettrico Beurer HD 75 Cosy

Non aspettare oltre per scoprire il calore e il comfort del piumone elettrico Beurer HD 75 Cosy. Acquista ora e goditi le serate fredde e rilassanti con il tuo nuovo compagno di casa.

