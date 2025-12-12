Coperta Elettrica Beurer HD 75, 6 Livelli Temp.

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€69.99 – €52.58
⭐ Valutazione: 4 / 5
Beurer HD 75 Cosy Electric Blanket with Electronic Thermoregulation Device, 6 Temperature Levels and Automatic Shut-off after 3h, Taupe
Scopri il Calore e il Comfort con il Piumone Elettrico Beurer HD 75 Cosy
Il piumone elettrico Beurer HD 75 Cosy è il compagno perfetto per le serate fredde e rilassanti. Con la sua superficie soffice, traspirante e avvolgente, non irrita la pelle e regala una sensazione di calore e benessere. Il calore è un elemento fondamentale per il nostro benessere, e questo piumone ne sfrutta appieno i benefici, promuovendo la circolazione sanguigna, attivando il turnover cellulare, dilatando i vasi sanguigni, migliorando l’attività metabolica, promuovendo la capacità di guarigione spontanea, rilassando i muscoli e alleviando le contratture muscolari.
Funzioni Avanzate per un Comfort Ottimale
Il piumone elettrico Beurer HD 75 Cosy dispone di un sistema di termoregolazione elettronica pratico e illuminato, che consente di scegliere tra sei diversi livelli di temperatura. Inoltre, il sistema di spegnimento automatico e il sistema di sicurezza Beurer (BSS) garantiscono una totale sicurezza, spegnendosi automaticamente dopo 3 ore di funzionamento o in caso di malfunzionamento.
Vantaggi Pratici
- Facile da Pulire: il piumone può essere lavato in lavatrice a 30 °C, mantenendo la sua sofficità anche dopo il lavaggio.
- Sicurezza: il sistema di sicurezza Beurer (BSS) e lo spegnimento automatico dopo 3 ore garantiscono una totale sicurezza.
Caratteristiche Tecniche
- Dimensioni: 180 x 130 x 0.1 cm
- Peso: 1,9 kg
- Potenza: 100 watt
- Certificazione: Öko-Tex Standard 100
Acquista Ora e Scopri il Calore e il Comfort del Piumone Elettrico Beurer HD 75 Cosy
Non aspettare oltre per scoprire il calore e il comfort del piumone elettrico Beurer HD 75 Cosy. Acquista ora e goditi le serate fredde e rilassanti con il tuo nuovo compagno di casa.
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €69.99 - €52.58 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Beurer HD 75 Cosy Electric…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €327.32 - €229.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Kit Ring Alarm M +…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €104.99 - €89.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 New Ring Outdoor Camera Plus…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €120.97 - €89.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 New Ring Outdoor Camera Plus…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €189.98 - €179.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Ring Amazon Spotlight Cam Pro…