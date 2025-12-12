Coperta Elettrica Beurer HD 75, 6 Livelli Temp.

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €69.99 – €52.58

⭐ Valutazione: 4 / 5

Beurer HD 75 Cosy Electric Blanket with Electronic Thermoregulation Device, 6 Temperature Levels and Automatic Shut-off after 3h, Taupe

Scopri il Calore e il Comfort con il Piumone Elettrico Beurer HD 75 Cosy

Il piumone elettrico Beurer HD 75 Cosy è il compagno perfetto per le serate fredde e rilassanti. Con la sua superficie soffice, traspirante e avvolgente, non irrita la pelle e regala una sensazione di calore e benessere. Il calore è un elemento fondamentale per il nostro benessere, e questo piumone ne sfrutta appieno i benefici, promuovendo la circolazione sanguigna, attivando il turnover cellulare, dilatando i vasi sanguigni, migliorando l’attività metabolica, promuovendo la capacità di guarigione spontanea, rilassando i muscoli e alleviando le contratture muscolari.

Funzioni Avanzate per un Comfort Ottimale

Il piumone elettrico Beurer HD 75 Cosy dispone di un sistema di termoregolazione elettronica pratico e illuminato, che consente di scegliere tra sei diversi livelli di temperatura. Inoltre, il sistema di spegnimento automatico e il sistema di sicurezza Beurer (BSS) garantiscono una totale sicurezza, spegnendosi automaticamente dopo 3 ore di funzionamento o in caso di malfunzionamento.

Vantaggi Pratici

Facile da Pulire : il piumone può essere lavato in lavatrice a 30 °C, mantenendo la sua sofficità anche dopo il lavaggio.

: il piumone può essere lavato in lavatrice a 30 °C, mantenendo la sua sofficità anche dopo il lavaggio. Sicurezza: il sistema di sicurezza Beurer (BSS) e lo spegnimento automatico dopo 3 ore garantiscono una totale sicurezza.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni: 180 x 130 x 0.1 cm

Peso: 1,9 kg

Potenza: 100 watt

Certificazione: Öko-Tex Standard 100

