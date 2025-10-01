Copenaghen ospita summit Ue su difesa e sostegno a Kiev

Oggi si svolgerà a Copenaghen un Consiglio europeo informale, presieduto dalla Danimarca, al Palazzo di Christiansborg. Al summit parteciperanno i leader dei 27 paesi dell’Unione Europea, con un focus sulla difesa militare europea e sul sostegno all’Ucraina. È prevista la partecipazione in video collegamento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Durante l’incontro, non ci saranno dichiarazioni finali, ma si discuterà della roadmap Readiness 2030, mirata a potenziare la preparazione delle forze armate europee. La giornata si concluderà con una cena di gala ospitata dai sovrani danesi, Frederik X e Mary.

In un contesto più ampio, la Romania ha annunciato l’intenzione di avviare rapidamente la produzione di droni difensivi in collaborazione con l’Ucraina. La ministra degli Esteri romena, Oana Toiu, ha dichiarato che i colloqui su questo progetto sono iniziati prima delle recenti incursioni di droni attribuite alla Russia. Bucarest considera strategico il rafforzamento della difesa aerea del fianco orientale dell’Europa e prevede di realizzare questi progetti in tempi brevi.

In un altro sviluppo, le autorità russe affermano di aver abbattuto un numero significativo di droni ucraini nelle regioni di Belgorod, Rostov, Saratov e Voronezh, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo.