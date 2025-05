Copacabana 2026: popstar in trattativa dopo Madonna e Gaga

Altro che Coachella, ora tutti desiderano esibirsi a Rio De Janeiro. Nel 2024, Madonna ha attirato 1,6 milioni di fan, mentre nel 2025 Lady Gaga ha superato il record con 2,1 milioni di persone. Numeri che attirano l’attenzione dei team di artisti famosi. Recentemente si è mormorato che una nota cantante, dopo il clamore mediatico di Gaga, potrebbe esibirsi a Copacabana nel 2026. Gli indizi indicano che potrebbe trattarsi di Beyoncé: il suo tour attuale non sta registrando sold out e non riesce a trovare una hit da un decennio, nonostante continui a vincere Grammy.

Secondo il magazine Veja Rio, le trattative per il grande spettacolo dell’anno prossimo sono già in corso e il nome in discussione è proprio Beyoncé. La rivelazione è emersa durante lo spettacolo di Gaga a Rio, accrescendo l’entusiasmo tra gli invitati. Portare Beyoncé a un evento gratuito a Copacabana rappresenterebbe un ulteriore passo significativo nella serie di mega eventi che hanno reso Rio un centro musicale globale. Le aspettative sono altissime dopo i successi di Madonna e Gaga, e la potenziale esibizione di Beyoncé aumenterebbe ulteriormente la fama di Rio.

Se confermata, l’evento potrebbe portare a un afflusso massiccio, con dichiarazioni esagerate sul blackout della città e la chiusura degli aeroporti. “Queen B ha mandato in tilt Rio,” si potrebbe dire, con oltre 135 milioni di persone attese e la città che dichiarerà uno stato di emergenza culturale. Questo evento storicamente significativo cementerebbe Rio come capitale culturale, accogliendo spettatori da tutto il mondo.