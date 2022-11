Cop 27, Meloni: l’Italia farà la sua parte. Bilaterale con Al Sisi: forte attenzione su casi Regeni e Zaki

– “L’Italia rimane fortemente convinta dell’impegno sulla decarbonizzazione nel rispetto degli obiettivi della Cop di Parigi. Dobbiamo sviluppare energia diversificandola e in stretta collaborazione con i Paesi africani”. È il messaggio lanciato nel suo intervento alla plenaria della Cop 27 in corso in Egitto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Serve una “giusta transizione energetica – ha aggiunto –. Sappiamo come sono i disastri climatici, lo abbiamo visto, soprattutto per il dissesto idrogeologico. Lottare contro il cambiamento climatico è uno sforzo comune”.

“L’Italia ha aumentato il contributo dei propri finanziamenti alla lotta al cambiamento climatico – ha annunciato Meloni – abbiamo triplicato il nostro impegno” su questo fronte con un impegno di “1,4 miliardi di dollari in 5 anni”.

La presidente del Consiglio nel pomeriggio ha incontrato anche il padrone di casa, il presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Durante l’incontro si è parlato di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione. L’incontro – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha dato occasione alla premier Meloni di sollevare il tema del rispetto dei diritti umani e di sottolineare la forte attenzione dell’Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki.

“L’incontro ha toccato la questione dello studente italiano Regeni e della cooperazione per raggiungere la verità e ottenere giustizia”, ha precisato all’ANSA il portavoce ufficiale della Presidenza egiziana, ambasciatore Bassam Radi, riferendosi ai temi al centro del bilaterale senza aggiungere altro sulla questione. Il presidente egiziano al-Sisi ha espresso la propria “aspirazione” che la visita della premier Meloni in Egitto dia un “nuovo impulso” alle relazioni fra Roma e il Cairo ha aggiunto il portavoce della presidenza egiziana all’agenzia di stampa italiana