Coordinatore Ufficio Gare e Contratti

Titolo del lavoro: ADDETTO UFFICIO GARE E CONTRATTI



Azienda: Randstad



Descrizione del lavoro: Randstad Italia SpA rende noto che AREA BLU S.p.A., società in house plurisoggettiva operante nella provincia di Bologna, ha indetto l’avviso di selezione per la figura di ADDETTO UFFICIO GARE E CONTRATTI Tutti i dettagli della selezione sono consultabili nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale di AREA BLU S.p.A. Prima di procedere alla candidatura consigliamo di leggere attentamente l’avviso di selezione. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite il seguente link: https://selezione.pa.randstad.it/AddettoGareAreaBlu Non verranno prese in considerazione candidature inviate in risposta a questo annuncio oppure tramite canali differenti da quanto indicato nell’avviso di selezione. Le domande dovranno pervenire entro le ore 15:00 del 02/04/2025. Il profilo oggetto di selezione dovrà svolgere le seguenti mansioni: – predisposizione e gestione delle procedure di gara: redazione degli atti di gara (determina a contrarre, – disciplinare, concessioni, ecc.) e degli adempimenti necessari alle pubblicazioni, ivi compreso il – caricamento su Piattaforme telematiche Sater e/o MePA; – ruolo di segretario verbalizzante nelle commissioni di gara o giudicatrici; – supporto ed assistenza al RUP (Responsabile Unico del Progetto) nelle diverse fasi, tra cui quella esecutiva – (adempimenti rispetto al caricamento dati sul Sitar, gestione delle varianti e richieste autorizzazioni al – subappalto); – verifica dei requisiti successivi all’aggiudicazione; – buona conoscenza delle piattaforme per il mercato elettronico (MEPA, Intercent-ER, Sitar). Sede di lavoro: Imola (BO) Assunzione diretta in azienda con contratto a tempo indeterminato, full-time, inquadramento Impiegato V° livello del CCNL Gas-Acqua. Stipendio annuo lordo € € 33.005,45 comprensivo di E.D.R., 13esima e 14esima mensilità. Il trattamento complessivo comprende: – buoni pasto per ogni giornata lavorativa superiore alle 6 ore e 25 minuti; – premio di risultato, legato al raggiungimento di obiettivi di Area; – flessibilità in ingresso; – possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working. Requisiti Professionali: – Laurea triennale o magistrale; – Pregressa esperienza di almeno due anni, negli ultimi 5 anni, occupandosi di predisposizione e gestione di procedure di gara in ambito pubblico (lato stazione appaltante). Responsabilità .



Luogo: Imola, Bologna