23.4 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Lavoro

Coordinatore Operations

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Sei fluente in italiano, ami gestire più compiti e desideri unirti a un team di persone dedicate? Abbiamo un’opportunità per te! PolyWorks Europa cerca un Coordinatore Operativo per il suo team di operazioni.

Unendoti a noi, contribuirai alle operazioni di PolyWorks Europa supportando i team di vendita, supporto tecnico, marketing e amministrazione. Parteciperai anche a progetti interfunzionali con colleghi della sede centrale in Quebec e altre località europee.

Responsabilità:

Operazioni di vendita:

  • Preparare preventivi e supportare i rappresentanti di vendita (conferma prezzi, informazioni sui prodotti, ecc.).
  • Elaborare ordini e gestire spedizioni.
  • Preparare, monitorare e inviare offerte di rinnovo ai clienti.
  • Rispondere a richieste da clienti interni ed esterni (via email e telefono).
  • Assegnare specialisti applicativi ad attività di vendita (dimostrazioni, visite ai clienti, ecc.).
  • Aggiornare il nostro database (CRM).

Operazioni di supporto tecnico:

  • Gestire tutti i tipi di formazione con clienti/distributori nel nostro CRM: pianificare date, assegnare specialisti, creare liste partecipanti, fornire logistica, creare certificati di formazione.
  • Coordinare assegnazioni per specialisti applicativi in collaborazione con il direttore tecnico.
  • Effettuare chiamate di benvenuto ai clienti per introdurli al nostro portale e alle attività di supporto.

Operazioni di marketing:

  • Partecipare all’organizzazione di seminari o eventi chiave (campagne di invito e ringraziamento, logistica).
  • Gestire potenziali clienti nel nostro CRM dopo gli eventi.

Qualifiche:

  • Almeno 3 anni di esperienza nel servizio clienti in un team di vendita, idealmente a livello internazionale.
  • Conoscenza dell’uso del CRM (conoscenza di Salesforce è un vantaggio).
  • Comfort nel comunicare da remoto (telefono e email) con clienti interni ed esterni.
  • Forte attenzione alla soddisfazione del cliente.
  • Curiosità e abilità analitiche per affrontare casi complessi.
  • Capacità di gestire più compiti mantenendo attenzione ai dettagli e buone capacità organizzative.
  • Ottima comunicazione scritta e verbale in italiano e inglese.

Ti ringraziamo per l’interesse verso questa posizione. Ti invitiamo a candidarti!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Coordinatore Operations

Coordinatore Operativo con 3 anni di esperienza customer service; contribuisci a migliorare processi e soddisfazione clienti in un team dinamico.

Addetto/a Ufficio Commerciale

Umana cerca un Addetto/a Ufficio Commerciale per supportare i funzionari. Richiesta laurea triennale; offre formazione e premialità.

Ricerca Assistente Amministrativa

Assistente amministrativa con esperienza PMI per gestione back office; ottima conoscenza dell'inglese. Benefit: buoni pasto.

Ricerca di Team Assistant Professionale

Ruolo: Team Assistant per gestione ufficio e supporto commerciale. Requisito chiave: Esperienza precedente in ruoli simili. Beneficio: Formazione continua in un ambiente stimolante.

Back Office Commerciale Italia Cat. Protetta L.68/99

Gestione ordini e offerte per garantire la soddisfazione del cliente; requisito chiave: diploma; beneficio: miglioramento dell'efficienza aziendale.

Articolo precedente
Dash Pods Lavanda – 132 Lavaggi, Rimuove Macchie e Sanifica!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.