Coordinatore Operations

Sei fluente in italiano, ami gestire più compiti e desideri unirti a un team di persone dedicate? Abbiamo un’opportunità per te! PolyWorks Europa cerca un Coordinatore Operativo per il suo team di operazioni.
Unendoti a noi, contribuirai alle operazioni di PolyWorks Europa supportando i team di vendita, supporto tecnico, marketing e amministrazione. Parteciperai anche a progetti interfunzionali con colleghi della sede centrale in Quebec e altre località europee.
Responsabilità:
Operazioni di vendita:
- Preparare preventivi e supportare i rappresentanti di vendita (conferma prezzi, informazioni sui prodotti, ecc.).
- Elaborare ordini e gestire spedizioni.
- Preparare, monitorare e inviare offerte di rinnovo ai clienti.
- Rispondere a richieste da clienti interni ed esterni (via email e telefono).
- Assegnare specialisti applicativi ad attività di vendita (dimostrazioni, visite ai clienti, ecc.).
- Aggiornare il nostro database (CRM).
Operazioni di supporto tecnico:
- Gestire tutti i tipi di formazione con clienti/distributori nel nostro CRM: pianificare date, assegnare specialisti, creare liste partecipanti, fornire logistica, creare certificati di formazione.
- Coordinare assegnazioni per specialisti applicativi in collaborazione con il direttore tecnico.
- Effettuare chiamate di benvenuto ai clienti per introdurli al nostro portale e alle attività di supporto.
Operazioni di marketing:
- Partecipare all’organizzazione di seminari o eventi chiave (campagne di invito e ringraziamento, logistica).
- Gestire potenziali clienti nel nostro CRM dopo gli eventi.
Qualifiche:
- Almeno 3 anni di esperienza nel servizio clienti in un team di vendita, idealmente a livello internazionale.
- Conoscenza dell’uso del CRM (conoscenza di Salesforce è un vantaggio).
- Comfort nel comunicare da remoto (telefono e email) con clienti interni ed esterni.
- Forte attenzione alla soddisfazione del cliente.
- Curiosità e abilità analitiche per affrontare casi complessi.
- Capacità di gestire più compiti mantenendo attenzione ai dettagli e buone capacità organizzative.
- Ottima comunicazione scritta e verbale in italiano e inglese.
Ti ringraziamo per l’interesse verso questa posizione. Ti invitiamo a candidarti!
