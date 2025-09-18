Coordinatore Operations

Sei fluente in italiano, ami gestire più compiti e desideri unirti a un team di persone dedicate? Abbiamo un’opportunità per te! PolyWorks Europa cerca un Coordinatore Operativo per il suo team di operazioni.

Unendoti a noi, contribuirai alle operazioni di PolyWorks Europa supportando i team di vendita, supporto tecnico, marketing e amministrazione. Parteciperai anche a progetti interfunzionali con colleghi della sede centrale in Quebec e altre località europee.

Responsabilità:

Operazioni di vendita:

Preparare preventivi e supportare i rappresentanti di vendita (conferma prezzi, informazioni sui prodotti, ecc.).

Elaborare ordini e gestire spedizioni.

Preparare, monitorare e inviare offerte di rinnovo ai clienti.

Rispondere a richieste da clienti interni ed esterni (via email e telefono).

Assegnare specialisti applicativi ad attività di vendita (dimostrazioni, visite ai clienti, ecc.).

Aggiornare il nostro database (CRM).

Operazioni di supporto tecnico:

Gestire tutti i tipi di formazione con clienti/distributori nel nostro CRM: pianificare date, assegnare specialisti, creare liste partecipanti, fornire logistica, creare certificati di formazione.

Coordinare assegnazioni per specialisti applicativi in collaborazione con il direttore tecnico.

Effettuare chiamate di benvenuto ai clienti per introdurli al nostro portale e alle attività di supporto.

Operazioni di marketing:

Partecipare all’organizzazione di seminari o eventi chiave (campagne di invito e ringraziamento, logistica).

Gestire potenziali clienti nel nostro CRM dopo gli eventi.

Qualifiche:

Almeno 3 anni di esperienza nel servizio clienti in un team di vendita, idealmente a livello internazionale.

Conoscenza dell’uso del CRM (conoscenza di Salesforce è un vantaggio).

Comfort nel comunicare da remoto (telefono e email) con clienti interni ed esterni.

Forte attenzione alla soddisfazione del cliente.

Curiosità e abilità analitiche per affrontare casi complessi.

Capacità di gestire più compiti mantenendo attenzione ai dettagli e buone capacità organizzative.

Ottima comunicazione scritta e verbale in italiano e inglese.

Ti ringraziamo per l’interesse verso questa posizione. Ti invitiamo a candidarti!