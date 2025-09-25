19.4 C
Lavoro

Coordinatore Marketing Cercasi

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

KIKO MILANO è stata fondata nel 1997 a Milano e ha rivoluzionato la vendita dei cosmetici a livello globale. Offriamo una vasta gamma di prodotti, texture e colori, creando un’esperienza multisensoriale con tecnologie innovative a prezzi accessibili. Radicata in Italia, KIKO MILANO unisce qualità, creatività ed esteticità.

Il tuo ruolo in KIKO MILANO
Stiamo cercando un Marketing Coordinator per il nostro team Marketing & Comunicazione. Questa figura sarà un partner chiave, fornendo indicazioni, analisi e supporto alle attività di marketing per aiutare l’organizzazione italiana a raggiungere i propri obiettivi.

Missione del Marketing Coordinator:

  • Supportare il business italiano (oltre 300 negozi) migliorando l’organizzazione interna e la collaborazione.
  • Supervisare l’analisi di mercato e il monitoraggio delle prestazioni.

Attività principali:

  • Contribuire allo sviluppo del piano marketing italiano, allineato con le linee guida globali.
  • Raccogliere e analizzare dati da fonti esterne (mercato, concorrenti, comportamento del consumatore) e interne (vendite, performance).
  • Fornire report e insights per identificare aree di miglioramento.
  • Studiare il comportamento dei consumatori e le tendenze emergenti, traducendo le scoperte in azioni concrete.
  • Partecipare a iniziative di Retail Marketing e co-marketing.
  • Definire e monitorare il budget di riferimento.
  • Collaborare con i reparti globali per sviluppare piani locali adatti alle esigenze.

Requisiti per avere successo:

  • Laurea magistrale in Marketing, Comunicazione o simili
  • 3-4 anni di esperienza in un’azienda strutturata
  • Buona conoscenza della lingua inglese
  • Capacità di coordinare input da diversi team globali
  • Esperienza nel settore beauty o retail è un plus

La KIKO MILANO offre:

  • Un ambiente stimolante e collaborativo
  • Cultura del feedback continuo
  • Opportunità di crescita professionale

KIKO si impegna a garantire pari opportunità, prestando particolare attenzione all’integrazione delle persone con disabilità. Le posizioni aperte sono rivolte anche ai candidati appartenenti alle Categorie Protette l.68/99. I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della Ricerca del Personale.

Se sei motivato e appassionato, inviaci la tua candidatura!


