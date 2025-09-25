Coordinatore Marketing Cercasi

KIKO MILANO è stata fondata nel 1997 a Milano e ha rivoluzionato la vendita dei cosmetici a livello globale. Offriamo una vasta gamma di prodotti, texture e colori, creando un’esperienza multisensoriale con tecnologie innovative a prezzi accessibili. Radicata in Italia, KIKO MILANO unisce qualità, creatività ed esteticità.

Il tuo ruolo in KIKO MILANO

Stiamo cercando un Marketing Coordinator per il nostro team Marketing & Comunicazione. Questa figura sarà un partner chiave, fornendo indicazioni, analisi e supporto alle attività di marketing per aiutare l’organizzazione italiana a raggiungere i propri obiettivi.

Missione del Marketing Coordinator:

Supportare il business italiano (oltre 300 negozi) migliorando l’organizzazione interna e la collaborazione.

Supervisare l’analisi di mercato e il monitoraggio delle prestazioni.

Attività principali:

Contribuire allo sviluppo del piano marketing italiano, allineato con le linee guida globali.

Raccogliere e analizzare dati da fonti esterne (mercato, concorrenti, comportamento del consumatore) e interne (vendite, performance).

Fornire report e insights per identificare aree di miglioramento.

Studiare il comportamento dei consumatori e le tendenze emergenti, traducendo le scoperte in azioni concrete.

Partecipare a iniziative di Retail Marketing e co-marketing.

Definire e monitorare il budget di riferimento.

Collaborare con i reparti globali per sviluppare piani locali adatti alle esigenze.

Requisiti per avere successo:

Laurea magistrale in Marketing, Comunicazione o simili

3-4 anni di esperienza in un’azienda strutturata

Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità di coordinare input da diversi team globali

Esperienza nel settore beauty o retail è un plus

La KIKO MILANO offre:

Un ambiente stimolante e collaborativo

Cultura del feedback continuo

Opportunità di crescita professionale

KIKO si impegna a garantire pari opportunità, prestando particolare attenzione all’integrazione delle persone con disabilità. Le posizioni aperte sono rivolte anche ai candidati appartenenti alle Categorie Protette l.68/99. I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della Ricerca del Personale.

Se sei motivato e appassionato, inviaci la tua candidatura!