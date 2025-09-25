Coordinatore Marketing Cercasi

KIKO MILANO è stata fondata nel 1997 a Milano e ha rivoluzionato la vendita dei cosmetici a livello globale. Offriamo una vasta gamma di prodotti, texture e colori, creando un’esperienza multisensoriale con tecnologie innovative a prezzi accessibili. Radicata in Italia, KIKO MILANO unisce qualità, creatività ed esteticità.
Il tuo ruolo in KIKO MILANO
Stiamo cercando un Marketing Coordinator per il nostro team Marketing & Comunicazione. Questa figura sarà un partner chiave, fornendo indicazioni, analisi e supporto alle attività di marketing per aiutare l’organizzazione italiana a raggiungere i propri obiettivi.
Missione del Marketing Coordinator:
- Supportare il business italiano (oltre 300 negozi) migliorando l’organizzazione interna e la collaborazione.
- Supervisare l’analisi di mercato e il monitoraggio delle prestazioni.
Attività principali:
- Contribuire allo sviluppo del piano marketing italiano, allineato con le linee guida globali.
- Raccogliere e analizzare dati da fonti esterne (mercato, concorrenti, comportamento del consumatore) e interne (vendite, performance).
- Fornire report e insights per identificare aree di miglioramento.
- Studiare il comportamento dei consumatori e le tendenze emergenti, traducendo le scoperte in azioni concrete.
- Partecipare a iniziative di Retail Marketing e co-marketing.
- Definire e monitorare il budget di riferimento.
- Collaborare con i reparti globali per sviluppare piani locali adatti alle esigenze.
Requisiti per avere successo:
- Laurea magistrale in Marketing, Comunicazione o simili
- 3-4 anni di esperienza in un’azienda strutturata
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Capacità di coordinare input da diversi team globali
- Esperienza nel settore beauty o retail è un plus
La KIKO MILANO offre:
- Un ambiente stimolante e collaborativo
- Cultura del feedback continuo
- Opportunità di crescita professionale
KIKO si impegna a garantire pari opportunità, prestando particolare attenzione all’integrazione delle persone con disabilità. Le posizioni aperte sono rivolte anche ai candidati appartenenti alle Categorie Protette l.68/99. I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della Ricerca del Personale.
Se sei motivato e appassionato, inviaci la tua candidatura!
