Coordinatore di progetto

Descrizione del lavoro: Iziwork è un’agenzia digitale per il lavoro che ti semplificherà la vita. Candidati in pochi click e per ogni evenienza avrai la possibilità di contattare il nostro servizio clienti.Descrizione posizionePer realtà internazionale specializzata nell’edilizia industriale e commerciale con sede a Milano (MI) stiamo ricercando una risorsa da inserire come ASSISTENTE DI PROGETTO che possa fornire supporto gestionale all’intero team di progetto, in particolare coordinando le informazioni tra le varie parti coinvolte e che sappia gestire anche pratiche d’ufficio.Descrizione della mansione:

Stabilire e mantenere un elenco dei collaboratori del cantiere

Eseguire le varie dichiarazioni amministrative relative al cantiere

Fornire supporto al PM durante le consultazioni (es: preparazione del dossier, follow-up sullo SWAP)

Contribuire alla stesura dei contratti con gli appaltatori e i fornitori di servizi selezionati

In accordo con il PM ordinare i DPI e le varie forniture per i container e richiede le attrezzature informatiche e telefoniche

Orario di Lavoro: LUN/VEN dalle 9:00 alle 18:00.Retribuzione e BenefitCompenso: 32.000 € all’anno.

Benefits: Buoni pasto 6,50 euro.Prerequisiti

Diploma tecnico/geometra o Laurea breve in Ing/Architettura

Indispensabile conoscenza dell’inglese (C1)

Buona padronanza nell’uso di excel

E’ richiesta flessibilità nello svolgere i diversi compiti assegnatiEsperienza: Almeno 1 anno

Luogo: Milano