Coordinatore/ Coordinatrice ufficio Produzione.

Be Water Film, società di produzione e distribuzione cinematografica del gruppo Be Water, cerca un/una COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PRODUZIONE per la propria sede di Roma.
LA POSIZIONE
Il candidato ideale, che risponderà al Produttore Esecutivo, deve avere esperienza consolidata nel settore cine-audiovisivo e fungere da collegamento tra l’ufficio e il set.
Aree di responsabilità:
- Coordinare comunicazioni tra ufficio e set
- Contratti di cast e regia
- Preventivi fornitori
- Ordinativi
- Redazione e aggiornamento documenti di produzione
- Call sheet
- Ordini del giorno
- Report
- Contratti sotto la linea (capi reparto, troupe, attori secondari, liberatorie, sponsor)
- Coordinamento comunicazioni con referenti di post produzione
- Coordinatori/supervisori di post
- Supervisori musicali
- Redazione e aggiornamento documenti di post produzione
- Ordinativi
- Contratti troupe post
- Accordi fornitori
- Report
- Organizzazione quotidiana dell’ufficio di produzione
- Monitoraggio dei contratti e documentazione fiscale
- Archiviazione di tutta la documentazione di produzione
- Gestione flussi informativi interni
- Gestione di scadenziari e procedure interne
REQUISITI:
- Esperienza in produzione audiovisiva (almeno 5 anni)
- Ottima capacità organizzativa
- Capacità di gestire più progetti contemporaneamente
- Conoscenza del ciclo produttivo audiovisivo
- Abilità nell’uso di strumenti digitali (pacchetto Office/Google Workspace)
- Precisione, affidabilità e riservatezza
- Inglese fluente
Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.
Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.
Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.
Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.
Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.