22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Lavoro

Coordinatore/ Coordinatrice ufficio Produzione.

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Be Water Film, società di produzione e distribuzione cinematografica del gruppo Be Water, cerca un/una COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PRODUZIONE per la propria sede di Roma.

LA POSIZIONE

Il candidato ideale, che risponderà al Produttore Esecutivo, deve avere esperienza consolidata nel settore cine-audiovisivo e fungere da collegamento tra l’ufficio e il set.

Aree di responsabilità:

  • Coordinare comunicazioni tra ufficio e set
    • Contratti di cast e regia
    • Preventivi fornitori
    • Ordinativi
  • Redazione e aggiornamento documenti di produzione
    • Call sheet
    • Ordini del giorno
    • Report
    • Contratti sotto la linea (capi reparto, troupe, attori secondari, liberatorie, sponsor)
  • Coordinamento comunicazioni con referenti di post produzione
    • Coordinatori/supervisori di post
    • Supervisori musicali
  • Redazione e aggiornamento documenti di post produzione
    • Ordinativi
    • Contratti troupe post
    • Accordi fornitori
    • Report
  • Organizzazione quotidiana dell’ufficio di produzione
  • Monitoraggio dei contratti e documentazione fiscale
  • Archiviazione di tutta la documentazione di produzione
  • Gestione flussi informativi interni
  • Gestione di scadenziari e procedure interne

REQUISITI:

  • Esperienza in produzione audiovisiva (almeno 5 anni)
  • Ottima capacità organizzativa
  • Capacità di gestire più progetti contemporaneamente
  • Conoscenza del ciclo produttivo audiovisivo
  • Abilità nell’uso di strumenti digitali (pacchetto Office/Google Workspace)
  • Precisione, affidabilità e riservatezza
  • Inglese fluente

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Receptionist – Cat. Protette L.68/99

Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.

Impiegato/a amministrativo/a

Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.

Coordinatore/ Coordinatrice ufficio Produzione.

Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.

Graphic Designer & Visual Content

Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.

International Back Office con Cinese

Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.

Articolo precedente
Cingoli: giovane talento alla Mostra del Cinema di Venezia
Articolo successivo
Pescaturismo e Dieta Mediterranea: Salute e Sostenibilità in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.