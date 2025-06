📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Offerta di Lavoro: Coordination Secretary – MCU

Siamo alla ricerca di un Coordination Secretary da inserire nella nostra Medical Coordination Unit (MCU). La figura selezionata opererà a stretto contatto con la Direttrice, supportandola nelle attività quotidiane e nell’organizzazione della sua agenda.

Responsabilità principali:

Gestione dell’agenda della Direttrice e pianificazione degli eventi

Risposta a richieste logistiche e amministrative

Organizzazione e coordinamento delle attività quotidiane della MCU

Requisiti:

Pregressa esperienza come segretaria o assistente

Ottima conoscenza della lingua inglese

Capacità di gestire in modo efficiente le priorità e il tempo

Se possiedi un perfetto equilibrio tra competenze organizzative e comunicative, ti invitiamo a candidarti per questa opportunità stimolante. Invia il tuo CV e lettera di presentazione per far parte del nostro team!