Cooperazione militare Italia e Svezia: la visita decisiva

Cooperazione militare Italia e Svezia: la visita decisiva

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Svedese, Major General Jonny Lindfors, ha visitato ufficialmente lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, accompagnato da una delegazione. Questa visita rientra nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra le due Forze Armate, in un contesto strategico europeo e NATO caratterizzato da crescente cooperazione.

Accolto con onori militari, Lindfors ha incontrato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello. Il colloquio è stato seguito da un briefing nella Sala “Montezemolo”, incentrato sulla modernizzazione della Forza Armata italiana e sul contributo operativo dell’Esercito sia a livello nazionale che internazionale.

Durante l’incontro, sono stati esaminati i principali ambiti di cooperazione bilaterale, come lo sviluppo di una cultura strategica comune, la collaborazione in ambito capacitivo e dottrinale, e l’incremento dell’interoperabilità tra unità operative. Sono stati discussi anche programmi di ricerca operativa e industriale e scambi nel settore della formazione militare avanzata.

Il Capo di Stato Maggiore ha sottolineato l’importanza del confronto sulle sfide alla sicurezza nell’area euro-atlantica, evidenziando la necessità di rafforzare la cooperazione nel settore terrestre della Difesa. Ha ribadito che i contesti attuali vedono forme di conflitto tradizionale mescolarsi con innovazioni tecnologiche che rendono il panorama sempre più ibrido e incerto.

La visita si è conclusa con la firma dell’Albo d’Onore e uno scambio di doni istituzionali. La delegazione svedese ha poi visitato il NATO Rapid Deployable Corps – Italy, dove Lindfors ha incontrato i rappresentanti delle nazioni partecipanti e ricevuto un briefing sulle attuali funzioni e prospettive del Comando NATO.

