Cooperazione Italia-Mozambico: cybersicurezza al centro dell’incontro

Il 15 luglio, presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), si è svolto un incontro tra l’Ambasciatore Massimo Marotti, responsabile del Servizio Strategie e Cooperazione, e l’Ambasciatore del Mozambico in Italia, Santos Álvaro. La riunione ha avuto come oggetto la cybersicurezza, un tema cruciale nell’ambito della crescente cooperazione bilaterale tra Italia e Mozambico.

Durante l’incontro, è stata discussa la situazione delle architetture digitali nei due paesi, sottolineando l’importanza di una sinergia internazionale in questo settore. È stato evidenziato come la cybersicurezza sia fondamentale per l’attuazione del Piano Mattei, che ha come obiettivo lo sviluppo delle infrastrutture digitali nei paesi africani, compreso il Mozambico.