Cooperazione Italia-Israele: Cybersecurity sotto Minaccia

La cooperazione tra Italia e Israele nel campo della cybersecurity è un esempio significativo di partnership strategica nel Mediterraneo, specialmente alla luce dell’aumento delle minacce informatiche. Entrambi i paesi affrontano sfide crescenti, con un notevole incremento degli attacchi. L’Italia ha registrato nel 2024 un aumento del 40% degli eventi monitorati, mentre Israele ha visto un numero elevato di attacchi informatici, piazzandosi al secondo posto a livello mondiale.

Questa escalation ha portato a una maggiore collaborazione bilaterale, evolvendo da un rapporto diplomatico a una cooperazione tecnologica in settori critici come energia e finanza. Le radici di questa partnership risalgono a oltre 75 anni, con un primo accordo formale nel 1986 sul contrasto al terrorismo, gettando le basi per future sinergie nel campo della cybersecurity. Nel corso degli anni 2000, entrambi i paesi hanno iniziato a sviluppare infrastrutture nazionali in questo ambito.

Recentemente, la cooperazione ha visto un’accelerazione, con un emendamento alla legge italiana sulla cybersecurity e incontri strategici tra funzionari di alto livello dei due paesi. Le minacce comuni, come gli attacchi DDoS del gruppo hacktivist NoName057(16) e gli attacchi iraniani, hanno ulteriormente rafforzato la necessità di un intervento coordinato.

Israele, con un ecosistema avanzato di cybersicurezza e un approccio integrato tra settore civile e militare, collabora con l’Italia, che ha sviluppato un proprio framework di cybersecurity in linea con gli standard europei. Tuttavia, la partnership solleva anche questioni etiche e diritti umani, in particolare sul ruolo delle tecnologie nella situazione palestinese. La cooperazione Italia-Israele, seppur vantaggiosa, è quindi segnata da sfide e dilemmi complessi.