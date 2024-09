Cooper Koch, la scena della doccia nella serie Netflix sui fratelli Menendez: “Mia madre non era d’accordo”

Cooper Koch è uno degli attori emergenti più apprezzati di Hollywood. Nato nel 1996 negli Stati Uniti da origini polacche, ha recitato in film a tematica LGBT+ come “Swallowed” e “They/Them”. Attualmente, Koch è uno dei protagonisti della nuova serie Netflix, “Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story”, dove interpreta Erik Menéndez. Questa serie rappresenta il secondo capitolo della saga antologica “Monsters” di Ryan Murphy, dopo il focalizzato su Jeffrey Dahmer.

In “Monsters”, Koch si distingue per una scena sotto la doccia che è diventata rapidamente virale, suscitando notevole interesse negli spettatori. Riguardo a questa scena, l’attore ha condiviso che inizialmente sua madre aveva delle riserve. “Era preoccupata e mi chiedeva se fossi sicuro di volerlo fare”, ha spiegato Koch, ma per lui non ci sono stati dubbi. Ha sottolineato che la scena non è s3ssualizzata fine a se stessa: “Fa parte della storia del mio personaggio e non è un elemento esclusivamente pensato per attrarre l’attenzione”.

Cooper Koch ha già avuto esperienze simili in passato, avendo recitato in “Swallowed”, nel musical “Hair” al college e anche in un’installazione artistica dove ha dovuto spogliarsi. Ha assicurato che ogni volta si è sempre trattato di esperienze rispettose e artistiche. Riguardo le riprese della scena, Koch ha confessato di essere stato un po’ nervoso, un sentimento comprensibile in momenti così intimi, ma alla fine tutto è andato bene.

La serie “Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story” è attesa con grande interesse, grazie anche alla performance di Koch al fianco di Nicholas Alexander Chavez. I due attori hanno recentemente partecipato alla premiere della serie a Los Angeles, dove hanno condiviso il palco e l’entusiasmo per questo nuovo progetto. La collaborazione con Ryan Murphy, noto per la sua capacità di raccontare storie romanzate e intense, aggiunge ulteriore curiosità attorno a questa serie.

In conclusione, Cooper Koch sta rapidamente guadagnando riconoscimento nel panorama cinematografico, dimostrando talento e versatilità in ruoli che esplorano sia la sua arte sia temi importanti.