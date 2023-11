Cookies senza burro (squisiti e più veloci!)

I Cookies senza burro con gocce di cioccolato sono dei biscotti deliziosi, variante dei Cookies americani classici; realizzati con olio al posto del burro! Credetemi se vi dico non solo squisiti ma anche più veloci da preparare perché non si scioglie nulla e si salta il passaggio del riposo in frigo come la versione italiana dei Biscotti senza burro.

Dopo il successo dei Brownies senza burro, ho voluto replicare un nuovo dolce americano in versione senza burro ; perfetto non solo per intolleranti e allergici, ma anche per chi segue una dieta vegetariana.

Per la preparazione facilissima vi basteranno solo pochi minuti per unire tutti gli ingredienti, formare le palline, schiacciarle leggermente in teglia e i vostri Cookies senza burro vanno subito in cottura! Senza aspettare che si raffreddino, manterranno la forma perfetta risultando: chewy all’interno e leggermente dorati fuori, pur essendo fatti con l’olio.

Inoltre ricordate che da questa versione potete realizzare gustose varianti: al posto delle gocce di cioccolato, potete sostituire frutta secca in granella oppure uvetta.

Ottimi al naturale , io li adoro da inzuppare nel latte oppure per merenda magari per accompagnare una bella Cioccolata calda! Si conservano tanto tempo e quindi sono ideali da trasportare in giro, da servire per Buffet; e naturalmente da impacchettere e regalare insieme ai Biscotti di Natale.

Ricetta Cookies senza burro

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 12 minuti 27 minuti

Ingredienti

Quantità per circa 45 pezzi 350 gr di farina ’00

170 ml di olio di semi di lino (oppure altro olio di semi a disposizione)

2 uova

200 gr di brown sugar (in alternativa zucchero di canna grezzo di alta qualità)

100 gr di zucchero bianco semolato

1 cucchiaino colmo di bicarbonato di sodio

un pizzico molto abbondante di sale

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

200 gr di gocce di cioccolato + una manciata

sale in fiocchi per guarnire (facoltativo)

Procedimento