Cookie, il Cocker Nero: La Storia di un’adozione D’amore

Il tema dell’adozione di animali da rifugio sta riscuotendo un crescente interesse tra le famiglie. Una di queste, la famiglia Scarpone di Castelnuovo Vomano, ha recentemente accolto Cookie, un cocker di 12 anni, e ora raccontano la loro esperienza.

Cookie, trovato nei pressi di Benevento dagli agenti della Polizia Locale, si presentava in condizioni difficili e rischiava di passare il resto della vita nel rifugio. La famiglia, composta da Miriam, suo marito Ercolino, e i figli Ludovica e Antonio, ha deciso di adottarlo dopo aver conosciuto la sua storia sui social. In passato avevano sempre avuto cani, ma questa è la prima volta che scelgono di adottarne uno.

Miriam ha spiegato come la loro mentalità sia cambiata, iniziando a seguire le pagine di rifugi e canili sui social media e sentendo la necessità di impegnarsi in questo tipo di adozione. Dopo aver convinto tutti i membri della famiglia, hanno contattato il rifugio di Benevento e, dopo un intervento chirurgico e vari controlli, Cookie era pronto per essere adottato.

Il giorno del ritiro, la famiglia ha riconosciuto la dedizione dei volontari e ha trovato Cookie affettuoso e pronto per iniziare una nuova vita. A casa, il cane ha superato la “prova gatto” e ora vive serenamente con i tre felini della famiglia. Cookie sta anche vivendo nuove esperienze, come giocare al mare e visitare un asilo per cani. La famiglia Scarpone è entusiasta della loro scelta di adottare e incoraggia altri a considerare questa opzione.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.corriere.it