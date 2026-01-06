Cookie e privacy in Italia

Se si cambia idea e non si vuole abbonare, è possibile esprimere il consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni, che rappresenta il servizio base.

Per accettare tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, ANSA.it e 750 terze parti selezionate utilizzeranno cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i dati personali e fornire annunci e contenuti personalizzati.

Inoltre, valuteranno l’interazione con annunci e contenuti, effettueranno ricerche di mercato e miglioreranno i prodotti e i servizi.

Per avere maggiori informazioni, si può accedere alla Cookie Policy e all’Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, si possono consultare le risposte alle domande più frequenti o contattare l’assistenza clienti inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero verde 800 938 881.

Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.