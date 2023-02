Coofandy Pantaloni da Jogging da Uomo in Cotone Pantaloni Casual con Coulisse Elastici Chino con Tasche Tinta Unita per Uomo

Descrizione prodotto

Chi siamo: Coofandy

Per essere comodi, eleganti e di alta qualità

Il marchio COOFANDY si impegna a creare vestiti moderni e alla moda per i clienti comodamente. I nostri accessori da uomo includono polo, pantaloni da jogging, camicia casual con bottoni e magliette con scollo rotondo. Ci impegniamo a creare un sorriso soddisfacente quando guardate nello specchio con i nostri vestiti.

Scena di abbigliamento:

I pantaloni da jogging dal design aperto sono perfetti per lo sport, la vita quotidiana o i viaggi. Puoi combinare camicie o magliette a tuo piacimento e ottenere risultati eccellenti. Pantaloni estivi da uomo alla moda, moderni e casual, per tutte le stagioni e anche per la casa.

Fascia elasticizzata

Il design del girovita elastico si adatta perfettamente al cordoncino

Tasche cargo

Grande tasca cargo per contenere più oggetti

Orli delle gambe con polsini

Il design dei pantaloni con polsini rende la versione dei pantaloni da corsa tridimensionale

È possibile indossare questi pantaloni estivi per andare in spiaggia, in viaggio, nel tempo libero.

Puoi indossare questi pantaloni da jogging da uomo per fitness, jogging, sport.

Puoi partecipare a riunioni o attività di amici mentre indossi questi pantaloni per il tempo libero.

Descrizione:

Lavare a mano a bassa temperatura, non candeggiare, evitare l’esposizione e asciugare all’aria. Il prodotto può essere restringuto dopo un lungo periodo di trasporto. Si prega di stirare a bassa temperatura dopo averlo ricevuto. Si prega di fare attenzione alle dimensioni. La descrizione delle dimensioni del prodotto può presentare una deviazione di 1-3 cm rispetto al prodotto reale. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. A causa delle diverse risoluzioni dei prodotti elettronici, c’è una leggera differenza di colore tra l’immagine e l’immagine originale, che è un fenomeno normale, si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Il design del piede legato rende la versione dei pantaloni più tridimensionale e le estremità delle gambe con risvolto ti danno un aspetto più elegante nella vita di tutti i giorni.

66% cotone 32% poliestere 2% elastan

Lavabile in lavatrice

Casual

Questi pantaloni della tuta presentano un design elasticizzato e un cordoncino regolabile per indossarli facilmente e una vestibilità aderente in vita durante gli allenamenti.

Questi pantaloni cargo hanno tasche multiple, una combinazione di due grandi tasche laterali e una tasca posteriore per riporre il telefono, le chiavi o altri piccoli oggetti.

È un bel paio di chino da uomo, non solo per lo sport, il jogging, l’allenamento, ma anche per la vita quotidiana, la scuola, il lavoro. Puoi indossare i pantaloni cargo con una maglietta o una maglietta.

