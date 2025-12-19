Al termine della preparazione della vigilia, l’allenatore Bianco ha selezionato 24 calciatori per la partita Monza-Carrarese, che si disputerà sabato alle 15.00 all’U-Power Stadium. La gara rappresenta la diciassettesima giornata di Serie B.
La lista dei calciatori convocati include: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Izzo, Azzi, Maric, Ravanelli, Obiang, Delli Carri, Sardo, Keita, Birindelli, Thiam, Colombo, Galazzi, Bakoune, Álvarez, Ciurria, Capolupo, Pessina, Petagna, Strajnar, Carboni e Mota Carvalho.
Convocati per Monza-Carrarese di Serie B
