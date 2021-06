Non si può prevenire ma si può curare. E si può fare molto per non farla peggiorare. Servono pochi esami per una diagnosi. Mentre la terapia prevede farmaci biologici se non funzionano gli antistaminici.

Convivere (bene) con l’orticaria: come riconoscerla, curarla e alleviare il prurito



Il punto sull’orticaria nell’intervista dell’attrice Vittoria Belvedere a Silvia Ferrucci, responsabile del servizio di dermatologia allergologica e professionale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda dell’Ospedale Maggiore Policlinico Milano