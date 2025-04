Convinciamo e accompagniamo chi dubita, obbligo ancora visto come costrizione

Dobbiamo fare di più per convincere le persone a vaccinarsi, e una trasmissione TV di servizio può essere più efficace delle norme percepite come costrizioni. Molti sono contrari ai vaccini proprio per l’obbligo, come dimostra una legge del 2017 che ha aumentato le immunizzazioni. Francesco Vaia, già direttore Prevenzione del ministero della Salute e attualmente membro dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ha sottolineato, durante la trasmissione ‘Forum’ su Canale 5, l’importanza della comunicazione persuasiva. Ha presentato il caso di una mamma no-vax che cerca qualsiasi modo per non vaccinare il figlio, evidenziando la necessità di un percorso di accompagnamento per aiutare i cittadini a essere maturi e capaci di prendere decisioni consapevoli.

Vaia ha anche citato la situazione negli Stati Uniti, dove alcuni bambini sono morti di morbillo nonostante l’opinione del segretario della Salute, noto per le sue posizioni anti-vaccinazione, che ha riconosciuto la necessità dei vaccini. In Italia, ha menzionato un piccolo focolaio di morbillo in Puglia, ricordando che durante l’emergenza Covid il vaccino ha salvato 8 milioni di vite in tutto il mondo. È chiaro che, per promuovere una maggiore adesione alle vaccinazioni, è cruciale utilizzare strategie di comunicazione efficaci piuttosto che fare affidamento esclusivamente su obblighi legislativi.