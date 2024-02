Convergenze, EnVent conferma target price e Outperform

– EnVent Italia SIM ha confermato il target price a 3,50 euro per azione per un potenziale upside del 141% sul titolo Convergenze, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, ribadendo anche la raccomandazione “Outperform“, dopo la diffusione dei principali KPI di business per il 2023.

“I dati preliminari di Convergenze confermano il ritorno in utile della BU Energia – si legge nella ricerca – La ripresa è sottolineata anche dall’aumento del numero di POD e dall’impennata dei volumi venduti. Il percorso di crescita della BU TLC, proseguendo strategicamente con l’espansione dell’infrastruttura FTTH, è rimasto solido”.

“I dati pubblicati, che superano leggermente le nostre previsioni sui margini, rafforzano le nostre prospettive ottimistiche sull’equity narrative”, viene aggiunto.