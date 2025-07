Convenzione CDP e Assifact: un miliardo per il factoring italiano

L’accesso al credito rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita delle imprese, in particolare per quelle più piccole. Recentemente, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha firmato una Convenzione con l’Associazione Italiana per il Factoring (Assifact) per attivare un sostegno finanziario di un miliardo di euro destinato a facilitare l’acquisizione di crediti da parte di banche e intermediari finanziari.

Questo nuovo “Plafond dedicato al factoring” consentirà agli istituti finanziari di ottenere risorse da CDP per finanziare crediti commerciali ceduti dalle aziende. Grazie a questa iniziativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le Mid-Cap potranno accedere a liquidità immediata, favorendo così non solo esigenze di breve termine, ma anche nuove iniziative imprenditoriali.

La collaborazione tra CDP e Assifact si allinea agli obiettivi del Piano Strategico 2025-2027 di CDP, che mira a migliorare l’accesso al credito e sostenere la competitività delle imprese italiane. Dal 2009, CDP ha già messo a disposizione 30 miliardi di euro per supportare oltre 75.000 aziende, attraverso strumenti di liquidità.

Il Responsabile delle Istituzioni Finanziarie di CDP ha sottolineato l’importanza di questo intervento per lo sviluppo delle piccole imprese, riconoscendo il ruolo strategico del factoring come metodo per aumentare la liquidità e promuovere l’innovazione. Anche il Segretario Generale di Assifact ha evidenziato come il factoring possa migliorare il cash flow delle imprese, riducendo il rischio di ritardi nei pagamenti e di insolvenze, e facilitare quindi la loro crescita economica.