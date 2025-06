Convegno sulla Scherma: Safeguarding e Crescita Personale

L’associazione Scherma Bradamante Aps-Ssd organizza a Roma, domani alle 16.30, il convegno ‘Politiche di Safeguarding e laboratori per la crescita, il recupero e la ricostruzione personale’, patrocinato dalla Federazione Italiana Scherma. L’evento si terrà presso il Salone d’Onore del Coni al Foro Italico.

Il presidente dell’associazione, avvocato Martina Caracciolo, esperta in diritto sportivo, sottolinea che il convegno affronterà tematiche quali le politiche di safeguarding, antidoping, clean sport e sport integrity. Queste politiche, attuate in Italia nel 2024 a seguito della Riforma dello Sport, mirano a garantire un ambiente sicuro per gli sportivi, prevenendo abusi e violenze.

Il vicepresidente, Alessandro Picchi, esperto di scherma e consulente tecnico, presenterà nella seconda parte del convegno i “Laboratori per la crescita”, dedicati a chi ha vissuto abusi o violenze. Tali laboratori uniranno la scherma e la psicoterapia, con professionisti che lavoreranno a stretto contatto con gli utenti.

Tra i relatori figurano Luigi Mazzone, neuropsichiatra e presidente della FIS, e Daniele Garozzo, campione olimpico. Il primo panel si concentrerà sul safeguarding, con interventi di esperti come il prefetto Ugo Taucer e Valentina Vezzali, che discuterà di parità di genere e discriminazione.

Il secondo panel tratterà di antidoping e sport integrity, con relatori come Marco Arpino e Giovanni Diotallevi, che affronteranno rispettivamente l’aggiornamento dei professionisti sportivi e la responsabilità degli atleti in materia di antidoping.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com