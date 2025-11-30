Convegno sulla fauna ittica in provincia di Cuneo

Il Centro Incontri della Provincia di Cuneo ospiterà un convegno sulla gestione sostenibile della fauna ittica. L’evento si terrà il 1° dicembre e sarà un momento di confronto tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni, esperti e operatori del settore ittico e ambientale.

Il convegno esplorerà strategie, esperienze e prospettive future legate alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. Ai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Cuneo e dell’Assessore regionale alla pesca seguiranno interventi di esperti su aspetti normativi, gestionali e scientifici.

Saranno trattati argomenti come le immissioni ittiche e la normativa, la gestione regionale e provinciale, la conservazione della biodiversità e nuovi progetti di ricerca. Parteciperanno esperti come la Dott.ssa Lucilla Carnevali, il Dott. Davide Bonetto, il Dott. Pierpaolo Gibertoni e la Prof.ssa Annarita Rossi.

L’iniziativa sarà moderata da Simone Manzone, Consigliere delegato alla pesca della Provincia di Cuneo. Il convegno offre un’occasione unica per conoscere le strategie di conservazione della fauna ittica, scoprire progetti innovativi e condividere esperienze tra istituzioni, ricercatori e cittadini interessati alla tutela degli ecosistemi acquatici.