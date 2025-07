Convegno sul Turismo: Innovazione e Strategie a Marina di Gioiosa

Il turismo in Italia sta vivendo un momento di evoluzione e innovazione. Il convegno “Destinazione Italia”, che si terrà il 28 luglio 2025 presso la Biblioteca Comunale di Marina di Gioiosa Ionica, si propone di esplorare nuove strategie e di promuovere il ruolo del Manager di Destinazione nel settore.

All’evento, che avrà inizio alle 19:30, parteciperanno esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore per discutere dei Sistemi Turistici di Destinazione. Il dibattito, moderato da Francesco Meduri, si focalizzerà sull’importanza di una gestione integrata e strategica per ottimizzare l’offerta turistica, evidenziando le potenzialità di Marina di Gioiosa nel contesto calabrese e meridionale.

Il Prof. Rocco Femia, Sindaco di Marina di Gioiosa, aprirà i lavori con un saluto istituzionale. Durante il convegno, verrà presentato un Corso Executive per Manager di Destinazione, sviluppato dall’Università della Calabria e dall’Accademia Turistica del Made in Italy, in linea con l’articolo 31 della Legge Made in Italy. Questo corso mira a fornire competenze necessarie per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

Interverranno figure di spicco come il Dott. Pasquale Ciurleo, Presidente delle Pro Loco, e il Dott. Luigi Cerruti, che offrirà una prospettiva internazionale. Saranno inoltre presenti esponenti istituzionali regionali, tra cui il Consigliere Domenico Giannetta e l’Assessore al Turismo Giovanni Calabrese, per discutere delle iniziative regionali per la promozione turistica.

Le conclusioni saranno affidate all’On. Pino Bicchielli, che sottolineerà l’importanza della formazione nel settore turistico. L’evento rappresenta un passo significativo verso un approccio innovativo al turismo, mirando a valorizzare le diverse aree del territorio e promuovere esperienze autentiche per i visitatori.