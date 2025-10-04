Convegno Salute Mentale a Zagarolo, sfide e risorse oggi

In occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale, il Comune di Zagarolo organizza il 1° Convegno intitolato “La Salute Mentale oggi: sfide e risorse”. Questo evento si svolgerà il 17 Ottobre alle 17.00, presso Palazzo Rospigliosi.

Il convegno vedrà la partecipazione di psichiatri, psicologi-psicoterapeuti e operatori sociali, che offriranno interventi e testimonianze mirati a promuovere una cultura della salute mentale. L’obiettivo è sensibilizzare le comunità terapeutiche per combattere lo stigma sociale legato alla malattia mentale. Tra i relatori ci sarà anche il Dott. Felice Damiamo Torricelli, delegato dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

L’iniziativa è promossa dalla Dott.ssa Francesca Mattogno, psicologa-psicoterapeuta, e organizzata in collaborazione con l’Associazione Ego Onlus e l’Associazione Insieme Onlus, guidata dal Dr. Giuseppe Carrabs. L’evento è patrocinato dal Comune di Zagarolo, dall’Istituzione di Palazzo Rospigliosi e dall’Ordine degli Psicologi del Lazio.