Convegno Nazionale Biofeedback a Galatina: Salute e Innovazione

Nei giorni 8 e 9 novembre, il Centro di Psicologia e Neuroscienze “Nova Mentis” di Galatina ospiterà il primo convegno nazionale sul biofeedback in psicoterapia, dal titolo “1° CONVEGNO NAZIONALE SUL BIOFEEDBACK IN PSICOTERAPIA – Psicoterapia, Biofeedback e Neurofeedback: alleanze tra mente e corpo”.

L’evento è destinato a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, e studenti del settore. Durante il convegno, i partecipanti potranno approfondire tematiche legate all’integrazione mente-corpo e all’uso del biofeedback in terapia, con il supporto di esperti italiani. Il programma prevede sessioni formative, dimostrazioni pratiche e opportunità per interagire con i relatori.

Tra i relatori figurano nomi noti come il Dott. G. Ciccarese e la Dott.ssa I. Carangelo, oltre a esperti nel campo delle neuroscienze e della psicologia, come la Dott.ssa L. Lorenzon e il Prof. G. Sacco. Si affronteranno tematiche come l’uso del biofeedback per trattare disagi psicologici e promuovere il benessere psicofisico.

Il convegno, patrocinato dal Comune di Galatina e altri enti scientifici, offre anche la possibilità di ottenere crediti ECM. È prevista una registrazione obbligatoria, con posti limitati a 200 per il primo giorno e 50 per il workshop del secondo. I partecipanti riceveranno materiali informativi e un attestato di partecipazione, oltre al libro “Biofeedback in Psicoterapia” scritto dal Dott. Ciccarese.

Per maggiori informazioni, è disponibile il sito ufficiale dell’evento, insieme ai dettagli per contattare la segreteria organizzativa.