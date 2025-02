Convegno Finale della Campagna #UNIAMOleforze sulle Malattie Rare a Roma

Alla vigilia della Giornata mondiale delle malattie rare del 28 febbraio, Uniamo, la Federazione italiana malattie rare, ha organizzato a Roma il convegno finale della campagna #UNIAMOleforze. Questa iniziativa, avviata il 30 gennaio presso il ministero della Salute, ha fatto tappa a Torino, Udine e Pisa, coinvolgendo oltre 60 eventi. La campagna è stata dedicata alla ricerca e ha messo in luce le necessità e i bisogni delle persone affette da malattie rare, che in Italia superano i 2 milioni. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica e dei ministeri dell’Università e della ricerca, del Lavoro e delle Politiche sociali e per le disabilità, dell’Istituto superiore di sanità e del Forum nazionale Terzo settore. La campagna si è proposta di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione delle malattie rare e di promuovere una maggiore attenzione e sostegno verso la ricerca in questo ambito, sottolineando l’importanza di garantire diritti e assistenza alle persone colpite.