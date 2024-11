Convegno Eurama onco-oncologia di precisione, test molecolari solo nel 40% dei casi di cancro al polmone

Oggi in Italia, solo il 40% dei pazienti con tumore al polmone riceve una profilazione molecolare per determinare il trattamento personalizzato. Nei casi di carcinoma mammario, le percentuali sono ancora più basse. Eurama (Eurasia Mastology Association) Precision Oncology mira a superare queste barriere organizzative, fungendo da collegamento tra istituzioni nazionali, stakeholder regionali, società scientifiche e l’Aifa. Giancarlo Pruneri, presidente di Eurama e direttore del dipartimento di Patologia dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, sottolinea l’importanza di garantire a tutti i pazienti oncologici la possibilità di identificare i biomarcatori in modo uniforme su tutto il territorio.

La profilazione molecolare deve essere approfondita in ogni fase, dalla diagnosi alla recidiva, per offrire terapie personalizzate a tutti. Anche se i farmaci personalizzati esistono, il sistema non riesce ancora a identificare completamente i biomarcatori nei pazienti. Eurama, fondata nel 2012 da Umberto Veronesi, si concentra ora sull’Italia, consapevole delle sfide del Servizio sanitario nazionale e dei nuovi modelli necessari, come dimostrato dalla Regione Lombardia, dove un programma ha portato il tasso di accesso ai test per i biomarcatori nel carcinoma polmonare al 75%.

Un progetto specifico di Eurama riguarda la biopsia liquida nel tumore della mammella, capace di individuare alterazioni molecolari in una percentuale significativa di casi. Questo test, pur essendo rimborsato, è poco diffuso e ci sono difficoltà nel testare rapidamente le pazienti. La Regione Lombardia ha identificato centri Hub per eseguire analisi avanzate e il processo di centralizzazione deve essere migliorato.

In aggiunta, lo studio Breakfast-2 sta esaminando l’efficacia della dieta ‘mima-digiuno’ associata alla chemioimmunoterapia per pazienti con carcinoma mammario triplo negativo, su 12 centri. L’obiettivo è migliorare l’efficacia delle cure attraverso un programma nutrizionale basato su evidenze scientifiche. Inoltre, Eurama ha sviluppato un’app per assistere le pazienti nella gestione della dieta, consentendo un monitoraggio costante.

Infine, è proposta la creazione di una piattaforma nazionale per i farmaci innovativi, con un focus sui Molecular Tumor Board che, attraverso discussioni multidisciplinari della profilazione molecolare, possono migliorare significativamente il trattamento dei pazienti metastatici, garantendo loro le migliori opportunità di cura.