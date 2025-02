Controversie sui gossip su Fedez, Achille e Tony Effe: “Non è Sanremo Island”

Le polemiche e i gossip intorno al Festival di Sanremo 2025 sono iniziati prima dell’evento, diversamente dal solito. Il ritiro di Emis Killa e le rivelazioni di Fabrizio Corona su Fedez e Achille Lauro hanno alimentato discussioni. Carlo Conti, durante un’intervista a Cinque Minuti, ha voluto calmare le acque, sottolineando che il festival è ben altro rispetto al gossip. Ha affermato: “Il festival è anche questo, è chiacchiericcio… non è Sanremo Island. Mi occupo solo dello spettacolo e delle canzoni”. Conti ha minimizzato le polemiche sui gossip riguardanti i cantanti, affermando che tutto è tranquillo e che le prove stanno andando bene. Ha rassicurato il pubblico sulle performance e sull’atmosfera positiva tra gli artisti, evidenziando la bellezza dei brani in gara.

Riguardo al duetto tra Fedez e Marco Masini, ha spiegato che il brano sarà una versione aggiornata di un classico di Masini, sottolineando l’importanza di ascoltarlo. Sulla questione dell’esclusione di Tony Effe dal capodanno di Roma, Conti ha dichiarato di non preoccuparsi, poiché si sta dedicando esclusivamente alla canzone selezionata per il festival. Ha menzionato la parabola del figliol prodigo come un tema che gli piace. Infine, ha condiviso la sua opinione sui monologhi, suggerendo che preferisce momenti di riflessione più brevi e incisivi, piuttosto che lunghi discorsi. In sintesi, Conti sembra concentrato sull’aspetto musicale del festival, lasciando da parte le polemiche.