Controversie su Meghan Markle: la ricetta degli spaghetti in padella e il caso Netflix

Meghan Markle torna al centro dell’attenzione dopo la sua apparizione ai fornelli nella serie Netflix “With Love, Meghan”, mostrando una preparazione di spaghetti in padella che ha scatenato meme e critiche sui social. La ricetta, definita singolare e con ingredienti poco comuni, non ha colpito positivamente il pubblico, in particolare quello italiano.

Nel corso di un episodio, Meghan presenta quello che sembra essere un piatto molto amato dalla sua famiglia, composto da spaghetti, feta, pomodorini, broccoli e bietola, preparati in modo particolare con l’acqua calda versata direttamente da un bollitore. Nonostante l’idea di offrire un pasto abbondante per Archie e Lilibet, l’esecuzione della ricetta ha suscitato scandalo e disapprovazione tra le critiche culinarie.

La docuserie, composta da otto episodi della durata di 30 minuti, è stata lanciata sulla piattaforma Netflix dopo un rinvio dovuto a eventi tragici in California. Tuttavia, le recensioni sono state in gran parte negative. Il format è stato descritto come privo di sostanza, con un’atmosfera artificiale in cui gli ospiti elogiavano Meghan, mentre il Times ha criticato l’allegria forzata e la rappresentazione del lusso come accessibile a tutti. Variety ha paragonato Meghan a Martha Stewart, evidenziando il divario tra la sua apparente perfezione e l’autenticità della celebre chef.

In sintesi, “With Love, Meghan” ha suscitato più scetticismo che entusiasmo, mettendo in mostra non solo le abilità culinarie di Meghan, ma anche la sua sfida nel riconquistare una buona immagine pubblica dopo la separazione dalla Royal Family.